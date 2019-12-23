مصطفى مدبولي.. رجل العمران في مصر (بروفايل)

كتب- محمد عبدالناصر:

رجل الإنجازات أو المهام الصعبة أو الإنشاءات.. كلها ألقاب أطلقت على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ أن كان رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان ثم وزيرًا للإسكان.

ومنذ أن تولى مدبولي رئاسة هيئة التخطيط العمراني حمل على عاتقة مهام إعداد المخططات الاستراتيجية لمحافظات الجمهورية، وإدارة مشروع إعداد المخططات الاستراتيجية العامة والأحوزة العمرانية لمدن الجمهورية بعدد 227 مدينة، والعديد من المخططات الاستراتيجية والعمرانية حتى عام 2052.

لكن اليوم ومع التعديل الوزاري الجديدة، حصل مدبولي على بعض المهام الجديدة، وهي، الوزير المختص بشؤون الاستثمار، والوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، إضافة إلى مهام منصبه رئيسًا لمجس الوزراء.

تكليفات الرئيس السيسي لمدبولي ليست الأولى، لكنها بدأت منذ إبلاغه بتشكيل الحكومة الجديدة في يونيو 2018، في ظل الاحتفاظ بحقيبة الإسكان.

المهام والتكليفات التي تم إلحاقها بمدبولي تأتي بعد النجاحات التي حققها في ملف الإسكان خلال الفترة الماضية، حيث احتفظ مدبولي بحقيبة "الإسكان" في تشكيل الحكومة السابقة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، 4 مرات متتالية، عقب توليه الوزارة خلفًا للمهندس إبراهيم محلب في شهر مارس 2014، واحتفظ بحقيبة الإسكان بعد تكليف الرئيس السيسي لمحلب بتشكيل الوزارة في يونيو 2014.

مدبولي له دور كبير في تنمية الحركة العمرانية بالمدن الجديدة، من خلال عدة مشروعات أهمها الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الخدمية لجذب أكبر قدر من السكان إلى المكدن الجديدة، بجانب الخطوات التنفيذية الهائلة في مشوعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

ويتمتع مدبولي بخبرة تمتد إلى 25 سنة في مجال الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، تتضمن العمل على مدار 15 عامًا مع مؤسسات وشركاء عالميين.

وشغل مدبولي منصب المدير الإقليمى للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - الهابيتات منذ نوفمبر 2012 حتى نهاية فبراير 2014، قبل توليه حقيبة الإسكان، وخلال توليه منصب المدير الإقليمي للهابيتات، كان مدبولي مسئولًا عن ملف تقديم الدعم الفني للدول العربية في قضايا التخطيط العمراني المستديم متعلقة بخطط مكانية وتخطيط مدن وسياسات إسكانية وتطوير المناطق العشوائية، وكان يدير جميع البرامج والمشروعات القائمة التي يديرها الهابيتات في الدول العربية.

وقبل الهابيتات، شغل مدبولي منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووكيل أول لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية على مدار أكثر من 4 سنوات.​