من محلب لمدبولي.. تفاصيل 5 حكومات في عهد السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، في 3 يونيو 2014 وحتى 2019، عددًا من الحكومات المختلفة طيلة 5 سنوات مضت، بدأت بحكومة المهندس إبراهيم محلب، مرورًا بحكومة الدكتور شريف إسماعيل، وحتى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الحالي، وجرى خلال السنوات الخمس الأخيرة تغيير 3 حكومات، وشهدت هذه الحكومات نفسها تعديلات وزارية عدة.

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية التعديلات والتغييرات الوزارية منذ عام 2014 وحتى 2019 كالتالي:

حكومة محلب

البداية كانت مع حكومة المهندس إبراهيم محلب "الثانية"، والتي شكلهّا الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تنصيبه رئيسًا للبلاد في يونيو 2014.

وشملت الحكومة الأولى للرئيس السيسي 35 حقيبة، واستعان فيها "محلب" بـ20 وزيرًا من حكومته الأولى التي تشكلت في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.

وبعد أقل من عام، أجرى "محلب" تعديلًا وزاريًا في مارس 2015، شمل 6 وزارات هي الداخلية، الزراعة، الاتصالات، الثقافة، التربية والتعليم، والسياحة، وفي التعديل نفسه استحدث "محلب" وزاتين للتعليم الفني والتدريب، والإسكان.

وقدمت حكومة محلب استقالتها في 12 سبتمبر 2015، بعد 21 شهرًا.

حكومة إسماعيل

جاء المهندس شريف إسماعيل، إلى مقعد رئاسة الحكومة من وزارة البترول، وأدت حكومته اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، والتي شملت 33 وزارة، استعان فيها بـ17 وزيرًا من حكومة "محلب" وأجرى فيها 3 تعديلات، بواقع تعديل كل سنة تقريبًا، كالتالي:

- التعديل الأول في 23 مارس 2016، وشمل وزارات (المالية – الآثار- القوى العاملة – السياحة - الموارد المائية والري – العدل – الاستثمار – النقل – والطيران - استحداث وزارة قطاع الأعمال).

- التعديل الثاني في 16 فبراير 2017، وشمل 7 وزارات (التنمية المحلية - التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - التربية والتعليم والتعليم الفني - التعليم العالي والبحث العلمي - الزراعة – النقل - شئون مجلس النواب) وفي هذا التعديل جرى دمج وزارة الاستثمار مع التعاون الدولي.

- التعديل الثالث، في 14 يناير 2018، وشمل 4 وزارات هي التنمية المحلية، الثقافة، السياحة، وقطاع الأعمال.

وقدم إسماعيل، استقالة حكومته للرئيس في 5 يونيو 2018، ليكون هو رئيس الوزراء الأطول بقاء في المنصب خلال الخمس سنوات الماضية، بواقع 3 سنوات تقريبًا.

حكومة مدبولي الأولى

حكومة مدبولي هي الوزارة الرابعة والعشرون بعد المائة في تاريخ مصر، حيث كُلف بتشكيل الوزارة في 7 يونيو 2018، وأدت الوزارة اليمين الدستورية في 14 يونيو 2018. بعد تقديم رئيس الوزراء شريف إسماعيل استقالة حكومته في 5 يونيو 2018، عقب تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.

واستعان مدبولي، بعدد 20 وزيرًا من حكومة إسماعيل، بالإضافة إلى نفسه، إذ تولى حقيبة الإسكان مؤقتًا، بجانب رئاسة الحكومة، ليشكل وزارة من 34 حقيبة، جميع أفرادها باقون إلى الآن لسنة وأربعة أشهر.

وجاء أسماء الوزارء كالتالي:

رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع، محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ووزير الخارجية، الخارجية سامح شكري، وزير المالية، محمد معيط ، والإسكان عاصم الجزار، بدلًا من مدبولي يوم 13 فبراير 2019، والبيئة ياسمين فؤاد، والتنمية المحلية محمود شعراوي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة حلمي السعيد، والأوقاف محمد مختار جمعة، والاتصالات عمرو طلعت، والثقافة إيناس عبد الدايم، والآثار خالد العناني، والتربية والتعليم والتعليم الفني طارق جلال شوقي، والتعليم العالي والبحث العلمي خالد عاطف عبدالغفار، والقوى العاملة محمد سعفان، والهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبدالشهيد، والتضامن غادة والي، والسياحة رانيا المشاط، والموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، والزراعة عز الدين عمر أبو ستيت، والتجارة والصناعة عمرو عادل بيومي نصار، والاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وقطاع الأعمال هشام أنور توفيق، والعدل محمد حسام، والتموين علي المصيلحي، والنقل هشام عرفات والذي (قدم استقالته في 27 فبراير 2019) ليتولى كامل الوزير بدلًا منه (أدى اليمين الدستورية في 11 مارس 2019)، والطيران يونس المصري، والصحة والسكان هالة مصطفى، والكهرباء والطاقة محمد شاكر المرقبي، والبترول طارق الملا، وشئون مجلس النواب عمر الخطاب مروان، والشباب والرياضة أشرف صبحي محمد حسين عامر.

تعديل نهاية 2019

وشهد الرئيس السيسي الأحد 22 ديسمبر 2019، أداء عدد من الوزراء اليمين الدستورية، وهم:

الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، وشئون الإصلاح الإدارىي، بالإضافة إلى مهام منصبه.

وجاء أسماء الوزراء:

وزير الدفاع، محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي، اللواء محمد العصار، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ووزير الخارجية، الخارجية سامح شكري، ووزير المالية، محمد معيط، والإسكان عاصم الجزار، والبيئة ياسمين فؤاد، والتنمية المحلية محمود شعراوي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية هالة حلمي السعيد، والأوقاف محمد مختار جمعة، والاتصالات عمرو طلعت، والثقافة إيناس عبدالدايم، والسياحة والآثار، خالد العناني، والتربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، والتعليم العالي والبحث العلمي خالد عاطف عبدالغفار، والقوى العاملة محمد سعفان، والهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، والتضامن الاجتماعي نيفين رياض عبدالمجيد القباج، والموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، والزراعة واستصلاح الأراضي محمد مرزوق القصير، والتجارة والصناعة نيفين جامع، والتعاون الدولي، رانيا المشاط، والعدل عمر الخطاب مروان عبدالله عرفة، والتموين علي المصيلحي، والنقل كامل الوزير، والطيران المدني محمد منار عنبة، والصحة والسكان هالة مصطفى، والكهرباء والطاقة محمد شاكر المرقبي، والبترول طارق الملا، شئون مجلس النواب علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، والشباب والرياضة أشرف صبحي محمد حسين عامر، وأسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.​

تغييرات اضطرارية

تولى المستشار أحمد الزند وزارة العدل في 20 مايو 2015، بعد استقالة محفوظ صابر في 11 من نفس الشهر، على خلفية تصريحاته الشهيرة عن "أبناء عمال النظافة".

وقدم وزير الزراعة صلاح هلال استقالته في 7 سبتمبر 2015 على خلفية القبض عليه بسبب ما عُرف بقضية "فساد الزراعة"، وبقى مكانه شاغرًا لأيام معدودة إلى أن شكل شريف إسماعيل حكومته واستعان بعصام فايد في تشكيله الجديد.

انضم الدكتور علي مصيلحي، النائب البرلماني وقتها، إلى حكومة شريف إسماعيل، ليتولى وزارة التموين، في تغيير اضطراري يوم 7 سبتمبر 2016 بعد استقالة خالد حنفي في 23 أغسطس من العام نفسه، على خلفية القضية التي عُرفت إعلاميًا بـ"فساد القمح".

بعد 8 أشهر تولى فيها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزارته القديمة "الإسكان"، في حكومته، جرى اختيار عاصم الجزار ليحل محله في 13 فبراير 2019، ليتفرغ "مدبولي" لمنصبه رئيسًا للحكومة.

وزراء الـ 5 سنوات

حافظ عدد من الوزارء، أكثر من 5 سنوات، منذ يونيو 2014 وحتى الآن، على مناصبهم، حيث ظلوا على رأس حقائبهم الوزارية رغم أي تغيير الحكومة أو تعديلها، إلا أن أحدهما رحل في التعديل الجديد وهي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وكان منهم:

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وهو الأطول بقاءً، منذ أن أدى اليمين الدستورية في حكومة "الببلاوي" في 16 يوليو 2013 إلى الآن.

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذي جاء في حكومة "محلب" الأولى في فبراير 2014 وإلى الآن.

الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي جاءت في حكومة "محلب" الأولى في فبراير 2014 وحتى تم تغييرها في التعديل الوزاري الجديد.

سامح شكري وزير الخارجية، الذي أدى اليمين الدستورية ضمن حكومة محلب الثانية في 17 يونيو 2014.​