انضمام الطائرة السابعة من طراز إيرباص A220-300 لـ"مصر للطيران"

كتب - محمد عبيد:

تسلمت شركة مصر للطيران، طائرتها السابعة من طراز A220-300، ضمن صفقة الشركة لضم ١٢ طائرة من ذات الطراز لأسطولها، وقد وصلت الطائرة إلى مطار القاهرة الدولي.

وقام وفد الشركة والذي ضم ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، بالتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلي الجهات المعنية .

يعد الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، بما يضمه من مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي والاستمتاع بالسماء.

تسعى مصر للطيران لتحقيق تجربة سفر مميزة تلبي رغبات عملائها على متن هذا الطراز والذي يغطي وجهاتها الداخلية والإقليمية في شبكة خطوطها الممتدة حول العالم، على أن تصل باقي الطائرات تباعًا حتى عام 2020 .