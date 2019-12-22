بالصور- سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل باليوم الوطني للمملكة
09:45 م الأحد 22 ديسمبر 2019
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تصوير- هاني رجب:
احتفلت سفارة البحرين بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، باليوم الوطني للملكة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، والفنانون.
وكان من بين الحضور، الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، والفنانون أحمد بدير وصفية العمري.
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