رئيس الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن": علي عبدالعال يتعنت ضدنا

كتب- أحمد علي:

علق النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بمجلس النواب، على تصريحات رئيس مجلس النواب في إحدى الصحف، التي قال فيها إن حزب "مستقبل وطن" يعيق أو يرفض قانون المحليات.

وقال النائب، إنه يرفض تلك التصريحات رفضًا مطلقًا، مضيفًا أنه بات من غير المقبول أن يتحدث رئيس المجلس برأيه الشخصي من فوق كرسي رئيس المجلس، وكأنه الوحيد الذي يفهم في الدستور والقانون، على الرغم من أن المجلس يضم قامات قانونية عديدة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، أن ما يثير الدهشة أن ائتلاف الأغلبية وأحزاب "مستقبل وطن والمصريين الأحرار وحماة الوطن والوفد والشعب الجمهوري ومصر الحديثة والسلام الديمقراطي والمؤتمر والحرية"، رفضوا جميعًا مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة، قائلًا: "إن عدم ذكر رئيس المجلس لهذه الأحزاب في تصريحاته الصحفية، دليل على تعنت واضح منه ضد مستقبل وطن تحديدًا".

واختتم ناصر: "نؤكد أننا واثقون ومطمئنون نفسيًا، أننا أفسدنا مخططًا لولادة مشوهة لقانون معيب للحياة السياسية المصرية".

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