"خريجي الأزهر" تنظم دورة تدريبية لشباب من نيجيريا لمواجهة الفكر المتطرف

القاهرة- (أ ش أ):

قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء ونائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن الفكر المتطرف يجب الرد عليه فكريًا أولًا، لذا فإن المنظمة تعقد دورات تدريبية لتفنيد المرجعيات الفكرية لقوى الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع وفد من شباب وفتيات نيجيريا ضمن مبادرة المنظمة لتأهيل شباب نيجيريا لمواجهة الإرهاب والتطرف عبر نشر المنهج الوسطي لمواجهة الجماعات المتطرفة.

وقال القوصي: "إن نيجيريا تربطها علاقات وطيدة مع الأزهر الشريف تمتد إلى قديم الزمان، حيث تدفق طلاب العلوم الإسلامية إلى الأزهر الشريف وتم تخصيص رواق لهم عرف بالرواق البرنوي"، موضحًا أن الدورة الحالية تأتي في ظل الاهتمام بالعمق الأفريقي ولمساندة النيجيريين في مواجهتهم لجماعات الإرهاب الفكري والمسلح أمثال جماعة "بوكو حرام" وغيرها.

ووجه القوصي المتدربين إلى أهمية التمسك بمنهج أهل السنة والجماعة لخدمة أوطانهم والتعبير عن الإسلام الصحيح بالتحلي بأخلاقه الحقيقة السمحة وتلقي العلوم الشرعية من مصادرها المعتمدة.

من ناحيته، قال أسامة ياسين نائب رئيس المنظمة، إن هذه الدورة التدريبية تأتي استكمالًا للجهود المبذولة في مواجهة الفكر المتطرف لا سيما في الدول التي تشهد أعمالًا إرهابية، حيث تستهدف المنظمة تأهيل الشباب والعاملين بالمجال الدعوي من الدول المختلفة بصحيح الدين الإسلامي، حتى يكونوا قادرين على مواجهة الأفكار الشاذة والمضللة التي تروج لها قوى الإرهاب حتى تلصق بالدين ما ليس فيه.

جدير بالذكر أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تعقد دورة تدريبية بمقرها الرئيسي في القاهرة لشباب وفتيات من نيجيريا في الفئة العمرية ما بين 13 إلى 20 سنة؛ ولمدة 15 يومًا يحاضر فيها نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف وعلى رأسهم الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، ونائب رئيس المنظمة، والشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.