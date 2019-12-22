وزير الطيران: لا مساس بحقوق العاملين.. ومستشفى مصر للطيران ملك الجميع

كتب- محمد عبيد:

وجّه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الجديد، الشكر إلى الفريق يونس المصري وزير الطيران السابق، على ما قدمه من جهد كبير خلال توليه حقيبة الوزارة.

وقال "منار" في أول تصريحاته للعاملين بالقطاع فور توليه المسئولية، إن جميع العاملين يقدرون ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، والتي تعكس مدى الإخلاص والحرص على الارتقاء بهذا المرفق الحيوي المهم، وشدد على أنه لن يتم المساس بأي مكتسبات للعاملين أو حق من حقوقهم.

وأضاف الوزير، أن هدفه الأول هو النهوض بالقطاع، واستمرار تقدمه، خاصة أنه أحد أبناء الطيران المدني، وقال إنه لن يتوانى لحظة واحدة عن تحقيق كل ما يصب في مصلحة العمل والعاملين، ويحقق لهم الاستقرار المنشود، مضيفًا: "الوزارة لن تدخر جهدًا لمواصلة خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج، والسعي نحو توفير بيئة عمل إيجابية تعمل على تحقيق رؤيتنا المستقبلية للنهوض بهذا القطاع".

وأشار الوزير في أول تصريحاته إلى أن مستشفى مصر للطيران تظل ملكًا لجميع العاملين، وستستمر في تقديم كافة خدماتها العلاجية لجميع أبناء منظومة الطيران المدني، مع استمرار العمل على تطويرها وتحديثها للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم.