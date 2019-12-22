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وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

07:53 م الأحد 22 ديسمبر 2019
وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

مطار القاهرة الدولي

القاهرة- (أ ش أ):

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، بعد زيارة سريعة للقاهرة استغرقت قرابة الساعتين، أجرى خلالها مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري.

وأفادت مصادر بمطار القاهرة الدولي بأن وزير خارجية اليونان غادر مطار القاهرة على متن طائرة خاصة، وذلك عقب استقباله في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي لمدة ساعتين عقد خلالها لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري.

وكان شكري تبادل، خلال لقائه مع نظيره اليوناني، التقديرات حول آخر التطورات في ملف الأزمة الليبية، والتأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة لاستعادة الأمن والاستقرار، وذلك عبر تضافر الجهود الدولية واستكمال التحضيرات الخاصة بمسار برلين.

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مطار القاهرة الدولي اليونان القاهرة نيكوس دندياس سامح شكري

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