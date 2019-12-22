​"اقتراحات النواب" تقر حوافر إيجابية لتنظيم الأسرة

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية.

ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد ممثلة في (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا خاص للأسر التي أنجبت طفلًا واحدًا فقط باختيارها.

ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية، ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية.

وأكد النائب كمال عامر مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن موادًا تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية في التعليم أو الدعم، للأسر المثالية التي تتكون من 4 أفراد ممثلة في (أب وأم وطفلين)، ويتضمن موادًا تؤكد على أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، والتأكيد على ضرورة تنظيم حملات إعلامية في هذا الصدد.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون تأتي أهميته، لاسيما وأن الزيادة السكانية تشكل عائقًا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكافة عناصرها، وأن تسبق هذه التنمية في معدلاتها معدلات الزيادة السكانية المختلفة من أجل تحقيق أمال وطموحات الشعب.​