وزير الأوقاف: بقائي في منصبي تجديدًا للعهد مع الله والرئيس

كتب- محمود مصطفى:

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تجديد الثقة له في منصبه.

وقال وزير الأوقاف:" أشكر سيادة الرئيس على تجديد الثقة الغالية، وأؤكد أن تجديد الثقة يعني تجديد العهد مع الله (عز وجل)، والرئيس والوطن، على بذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن.

وتابع وزير الأوقاف: "المرحلة المقبلة تشهد بإذن الله تعالى:

1- مرحلة بناء الوعي الديني والوطني.

2- مرحلة تكوين العلماء والتثقيف الديني المستنير على أوسع نطاق داخليًا وخارجيًا.

3- مرحلة العمل المؤسسي المشترك مع سائر المؤسسات الوطنية ذات الصلة ببناء الوعي.

4- مرحلة الكتاب المرئي والمسموع.

5- مرحلة الدفع بمزيد من الشباب وتمكين عمل المرأة.

6- مرحلة تعظيم الموارد الذاتية للوزارة وتطوير هيئة الأوقاف.

7- مرحلة التوسع في أنشطة خدمة المجتمع.

8- مواصلة مسيرة تجديد الفكر الديني".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

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