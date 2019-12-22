مدبولي يُتابع استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم ليد الرجال 2021

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لمُتابعة استعدادات استضافة مصر لبطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد للرجال2021.

حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

ويأتي الاجتماع في ضوء رئاسة مدبولي، لتشكيل اللجنة العليا للاستعداد لاستضافة مصر للبطولة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار وزير الشباب والرياضة، إلى أنه جارٍ العمل على مختلف الاستعدادات المصرية لاستضافة الحدث المهم، بعد توقيع اتفاقية استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021 بين الاتحاد المصري لكرة اليد والاتحاد الدولي لكرة اليد في 6 نوفمبر2015، وصدور قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين المهندس هشام نصر سليمان، رئيس الاتحاد الدولي المصري لكرة اليد "رئيسًا للجنة المنظمة للبطولة".

وأضاف الوزير، أنه تم توقيع عقد نقل حق تنظيم البطولة من الاتحاد الدولي لكرة اليد إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، خلال حفل وضع حجر الأساس لمقر الاتحاد المصري الجديد في أكتوبر 2019.

ونوه وزير الشباب والرياضة خلال العرض، إلى الموقف التنفيذي للصالات المُستضيفة للبطولة وفي مقدمتها الصالة المغطاة باستاد القاهرة والتي تتسع لـ 17000 متفرج، والتي يتم العمل على تطويرها من خلال رفع كفاءة أسقف الاستيل الحديد للصالة الرئيسية رقم 1 وصالتي التدريب رقم 2و3، وجارٍ إعداد مقايسة تقديرية بأعمال الصيانة، علمًا أنه بعد الانتهاء من صيانة الأسقف سيتم تركيب الشاشة بالصالة الرئيسية، وتركيب الأرضيات الخاصة بالصالتين رقمي 1 و2.

وفيما يخص الموقف التنفيذي للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تسع 7600 متفرج، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من 98% من الأعمال التنفيذية للصالة، كما تم الانتهاء من تركيب مقاعد الجماهير والتي بلغت 7610 كراسي بخلاف 70 مقعد VIP و50 للإعلاميين، مضيفًا أنه جارٍ إعداد المقايسة التقديرية لتأثيث الصالة المغطاة.

وفي ذات السياق، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من 45% من الأعمال التنفيذية للصالة المغطاة ببرج العرب، والتي تتسع لـ 4500 متفرج، وسيتم أيضًا إنشاء الصالة التدريبية الملحقة بالصالة الرئيسية، مُضيفًا أنه تم الانتهاء من 40% من الأعمال التنفيذية لإنشاء صالة الاتحاد المصري لكرة اليد المغطاة بالسادس من أكتوبر والتي تتسع لـ 4500 متفرج.

وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، بسرعة توفير التمويل المطلوب لاستكمال المباني والصالات التي ستقام عليها البطولة، كما كلف أيضًا بتكثيف العمل في مواقع العمل المختلفة، والتأكيد عى جودة التنفيذ، بحيث تُعطي هذه الصالات والتنظيم بوجه عام للبطولة صورة حضارية تليق بمصر.