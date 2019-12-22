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الجنح تعاقب زوجة شادي محمد بالحبس 3 سنوات

06:06 م الأحد 22 ديسمبر 2019
الجنح تعاقب زوجة شادي محمد بالحبس 3 سنوات

شادي محمد

كتب ـ محمود سعيد:

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة شادى محمد لاعب النادى الأهلي السابق و3 آخرين 3 سنوات مع النفاذ لاتهامهم بسرقة شقته.

ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة.

وتسلمت النيابة التحريات في وقت سابق أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به.

كان قسم شرطة مدينة نصر تلقي بلاغا من اللاعب السابق شادي محمد يفيد باقتحام شقته وسرقتها.

شادي محمد محكمة جنح مدينة نصر عملية سرقة وزارة الداخلية قسم شرطة مدينة نصر

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