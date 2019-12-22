غدًا.. ختام مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" في بورسعيد

كتب– يوسف عفيفي:

تختتم مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" 2019 فعاليات برنامجها الأول، غدًا الاثنين، في قاعة المجلس التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بعد أن استمرت 3 أيام، بمشاركة 354 من "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة، على أن تبدأ البرنامج الثاني الثلاثاء حتى الخميس المقبل، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وبحسب بيان اليوم، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المبادرة حققت نجاحًا خلال مراحلها السابقة على مدار عامي 2017 و2018 بالمدن الصناعية، التي عقدت بها، في إطار بروتوكول التعاون بين الوزارة، ‏وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعي للشركاء ‏الاجتماعيين "العمال وأصحاب الأعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة" في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى ‏العاملة وتنمية الموارد البشرية في توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم. ‏

وبدأت فعاليات اليوم الأحد، بمحاضرة للواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، عن المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الراهنة من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية.

يذكر أن المبادرة تتم تحت إشراف آمال لبيب السعيد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومنال عثمان عبدالعزيز مدير مركز التدريب والتنمية البشرية، ورضا العربي محمد بمكتب وزير القوى العاملة، وعبدالخالق مدبولي مسئول تنفيذي، وإيمان الشاطر مسئول مالي.