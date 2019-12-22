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مصادر: رئيس الوزراء يحدد مهام "هيكل" وزير الدولة للإعلام خلال ساعات

04:34 م الأحد 22 ديسمبر 2019
مصادر: رئيس الوزراء يحدد مهام "هيكل" وزير الدولة للإعلام خلال ساعات

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر حكومية، إن هناك قرار منتظر خلال ساعات من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحديد اختصاصات أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وأضافت المصادر أن القرار بمجرد صدوره سيتم نشره في الجريدة الرسمية ويشمل اختصاصات الوزير على سبيل الحصر، وتبدأ تفعيل الاختصاصات فور نشر القرار.

ورجحت المصادر أن يكون دور وزير الدولة للإعلام هو التنسيق بين الهيئات الإعلامية والمجلس الأعلي للإعلام، كما أن يتولى الحديث باسم الحكومة في الأحداث الهامة وعقب اجتماعها الأسبوعي ويقوم بدور الاستشارة الإعلامية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الأحد، أداء اليمين الدستورية لوزراء جدد ونوابهم بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي شمل تعيين أسامة هيكل، وزير دولة لشئون الإعلام.​

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء أسامة هيكل الهيئات الإعلامية المجلس الأعلي للإعلام

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