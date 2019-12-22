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مجلس النواب يوافق على استقالة اسامة هيكل بعد توليه وزارة الاعلام

04:30 م الأحد 22 ديسمبر 2019
مجلس النواب يوافق على استقالة اسامة هيكل بعد توليه وزارة الاعلام

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على استقالة أسامة هيكل، من عضوية البرلمان، بعد موافقته على التعيين في منصب وزير الدولة للإعلام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، التي شارك فيها وزراء الإعلام، والعدل، وشئون مجلس النواب.

وتنص المادة 164 من الدستور على: يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.

ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل في تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.

وقال أسامة هيكل: حرصت بعد حلف اليمين وزيرا للدولة للإعلام أن أحضر بنفسي للبرلمان، موجها الشكر لكافة الأعضاء على دورهم، مشيرا إلى أن حل المشكلات تتم بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.​

علي عبد العال اسامة هيكل وزارة الاعلام مجلس النواب

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مصادر: رئيس الوزراء يحدد مهام "هيكل" وزير الدولة للإعلام خلال ساعات
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