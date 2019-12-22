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الصياد نائبا لوزير الزراعة خلفا لمنى محرز

03:16 م الأحد 22 ديسمبر 2019
الصياد نائبا لوزير الزراعة خلفا لمنى محرز

المهندس مصطفي الصياد

كتب- أحمد مسعد :

تولى المهندس مصطفي الصياد منصب نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، خلفا للدكتورة منى محرز.


وشغل الصياد، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، ضمن خطة الوزارة لإعادة هيكلة القطاعات، وقبلها مدير الإدارة العامة لمشروعات الشباب.

وأدى السيد القصير رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرا للزراعة، خلفاً للدكتور عز الدين أبو ستيت.
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى مهام منصبه.
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مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة منى محرز وزارة الزراعة

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