القوى العاملة تنجح في تسوية أوضاع 788 عاملا بإحدى الشركات

كتب - يوسف عفيفي:

تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال عقد عدة جلسات تفاوض مع إدارة شركة بيبسي كولا مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بالشركة، الحفاظ على حقوق 788 عاملا بالشركة، نظرًا لانتهاء عقد الأرض المقام عليها المصنع خلال عام 2020، فقد تقدم 149 عاملا بخطوط الإنتاج بطلبات إنهاء خدمتهم بالتراضي، وذلك بالمزايا المنصوص عليها بالبرنامج المطروح من الشركة، وضمان مستحقاتهم.

وتلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، يوضح فيه تسوية مستحقات هؤلاء العاملين، على أن يبدأ التنفيذ في مارس 2020، وذلك لكي يحصلوا على الزيادات السنوية التي تمنح في يناير على الأجر التأميني بجانب الزيادة التي تقررها الشركة في مارس من كل عام، مع استمرار صرف أجورهم حتى هذا التاريخ.

كما تم الاتفاق بالنسبة للعاملين الذين سيتم نقلهم إلى مقرات الشركة الأخرى، وفقا لخطة نقل خطوط الإنتاج، فقد تقرر نقل 23 عاملا إلى مصانع الشركة الأخرى تحديدًا لمصانع طنطا - المنيا - العامرية، وذلك مع التأكيد من قرار النقل الأنسب للعامل مع الالتزام التام بالضوابط القانونية وفقًا لقانون العمل، وذلك للتأكيد على حصولهم على بدل اغتراب وفقا للضوابط المحددة بالسياسة واللوائح المعمول بها في الشركة وتحديدًا وفقًا للأماكن المنقول إليها العاملين.

أما بالنسبة لباقي العمال سيتم نقلهم إلى المقر الإداري الجديد للشركة.