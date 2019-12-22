"خارجية النواب" لوزير الأوقاف: مصر تقود الخطاب الدعوي الوسطي في العالم

كتب - أحمد علي:



عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اجتماعًا صباح اليوم الأحد، برئاسة كريم عبدالكريم درويش رئيس اللجنة بحضور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لمناقشة الجهود الدولية لوزارة الأوقاف في ضوء مستجدات العصر الراهن.

وأكد رئيس خارجية النواب، على أن هذا الاجتماع يعقد في إطار نهج تتبناه لجنة العلاقات الخارجية، للتلاقى والتباحث وتضافر الجهود بين كافة المؤسسات والجهات والشخصيات البارزة وهو نهج تأخذ به البرلمانات الدولية المتقدمة والدبلوماسية الحديثة نحو تحقيق الأهداف المشتركة وفي مقدمتها مجابهة الإرهاب والتطرف ونشر الوسطية والتسامح كأحد أهم غايات السياسة الخارجية المصرية.

وأكد "درويش"، على دور وزارة الأوقاف في نشر ثقافة الحوار والتسامح ومجابهة الإرهاب والتطرف في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية، التي تضطلع بأدوار هامة في هذا الشأن من إيفاد للائمة والوعاظ، وحضور للمؤتمرات الدولية، وتدريب للكوادر الدولية بمؤسساتها وخاصة أكاديمية الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة وإعداد المدربين، وتوفير للكتب الدينية لمجابهة محاولة بعض الدول نشر نماذج مسيسة وغير وسطية، مؤكدًا على أن اللجنة مهتمة بملفات تجديد الخطاب الديني ونشر الوسطية والاعتدال ودور الأئمة في الخارج.

من جانبه استعرض وزير الأوقاف، خطة الوزارة في مجال إيفاد الأئمة والوعاظ للدول المختلفة والمعايير التي تطبقها الوزارة في هذا الشأن، والتي يقودها الوزير بنفسه من حيث التأهيل والتدريب والإلمام بالغة وثقافة الدولة التي يتم الايفاد لها حيث أن مصر تقود قاطرة الخطاب الديني والدعوي، مضيفًا أن مصر تنتهج سياسة نظيفة فمصر لم تستخدم موفديها إلا في إطار الدور المنوط بهم وليس للمتاجرة بالدين مؤكدًا على التنسيق الدائم بين كافة الجهات المعنية لتقييم من تم إيفاده للخارج لنشر رسالة الإسلام السمح الوسطي.

وتطرق الوزير لدور أكاديمية الأوقاف، وما تقوم به من دور في تدريب الأئمة والوعاظ والإرتقاء بقدراتهم وما تقوم به الوزارة بجانب ذلك من دور تثقيفي بنشر الكتب الدينية المتخصصة مترجمة بلغات العالم.

كما استعرض الوزير جهود الوزارة، في مجال تنظيم المسابقات لإفراز كوادر مؤهلة لشغل المواقع المختلفة وفق القدرة والكفاءة مع الأهمية لتمكين الشباب المؤهل.