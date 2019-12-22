وزير الزراعة الجديد يصل مكتبه بعد أدائه اليمين الدستورية

أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن موعد وتفاصيل أول موجة من عدم الاستقرار

كتب- أحمد مسعد :

وصل السيد القصير وزير الزراعة الجديد، إلى مقر الوزارة بالدقى بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، لاستلام مهام عمله، خلفا للدكتور عز الدين أبو ستيت.

وكان في استقبال الوزير الجديد، لدى وصوله مكتبه، عصر الأحد، قيادات ديوان عام الوزارة، وتلقى التهنئة على توليه منصبه، من العاملين بالديوان العام.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإدارى، بالإضافة إلى مهام منصبه.

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