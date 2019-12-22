تهاني ووعود.. ماذا دار بين هيكل وأعضاء لجنة الإعلام قبل توليه الوزارة؟

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، عن تفاصيل اللقاء الأخير لهيكل بنواب لجنة الإعلام والأحاديث، حيث تفاجأ الأعضاء بمباركة عبدالقادر لهيكل في العاشرة صباحًا، ليرد عليهم بأنه من المرتقب أن يتولى حقيبة الإعلام.

وأكد هيكل للنواب قبل رحيله أنه سيكون على اتصال دائم بالنواب، مؤكدًا أنه لن يتوانى في أي تواصل لصالح الدولة، وأثنى النواب على القرار مؤكدين أن هيكل هو الأجدر وتمنوا تحقيق طفرة في الإعلام، بحسب حديث عبد القادر لـ"مصراوي".

وقال عبدالقادر إن هيكل وعد بزيارة اللجنة في القريب العاجل بعد تولي مهام المنصب.

وبسؤال نواب اللجنة عن مصير مقعد رئيس لجنة الإعلام والثقافة، قال عبدالقادر إنه سيتم التواصل لاختيار رئيس جديد بين أعضاء اللجنة بالتوافق، مشيرا إلى أنه ما لم يتم التوافق على رئيس جديد سيتم اللجوء لانتخاب رئيس جديد.

من جانبها قالت جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة لمصراوي إن الكثير من الأعضاء يطالبون يوسف القعيد بتولي منصب رئيس اللجنة، مطالبة الدكتور علي عبدالعال بالتحرك لذلك، وذلك لما له من تاريخ حافل في الثقافة والأدب والإبداع وتاريخه الأدبي والثقافي لا يقارن بأي من الأعضاء الموجودين في اللجنة.

وكان قد عقد أسامة هيكل رئيس لجنة الاعلام والثقافة والآثار، صباح اليوم لقاء مع وفد من دولة اليابان برئاسة السيدة ميدوري ميتساشما، عضو البرلمان الياباني والوزيرة السابقة للعدل والبيئة باليابان، تناول اللقاء العلاقات البرلمانية بين البلدين.

وأعربت ميدوري عن سعادتها لتولي الوزيرة غادة والي منصب وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة حضر اللقاء السفير مساك نوكي سفير اليابان بمصر، ثم ترأس هيكل اجتماعًا للجنة الإعلام والثقافة والآثار؛ لبحث ملاحظات مجلس الدولة على مشروعي القانونين بشأن المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، حيث توافقت اللجنة على بعض ما انتهي إليه رأي مجلس الدولة.

يذكر أن أسامة هيكل تولى منصب وزير الإعلام عقب ثورة 30 يونيو، ثم تولى رئاسة لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب منذ دور الانعقاد الأول في يناير 2016، وإلى الآن، وأنجر العديد من القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام والثقافة، والآثار.