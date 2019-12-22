مكرم محمد أحمد: "هيكل" وزير بلا وزارة.. ولا بد من تحديد الاختصاصات

كتب- مصطفى علي:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تعيين أسامة هيكل وزير دولة لشؤون الإعلام، يعني أنه وزير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام، مضيفا: "حتى الآن القانون لم يوضح اختصاصاته، ولا علاقته بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة والوطنية للصحافة" بحسب تعبيره.

وأضاف مكرم في تصريحات صحفية، أن القرار لم يوضح اختصاصات هيكل، لكن الدستور أكد على وضع المجلس الأعلى والهيئتين، مستدركًا: "نريد أن نفهم طبيعة العلاقات والاختصاصات والتشابكات بين وزير الدولة للإعلام والمجلس والهيئتين حتى تسير الأمور بسلاسة".

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية. جاء ذلك وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وهو ما نظمته أيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب في المادة 129 والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيس الجمهورية بذلك".​