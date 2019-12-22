عبدالعال للنواب: تعاملوا مع تمثيل المرأة والشباب.. وعارف إن الانتخابات عاملة لكم شبح

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء إلى التعامل مع النص الدستوري الخاص بنسبة التمثيل في المجالس المحلية وهي ربع المقاعد للشباب وربع للمرأة و50% عمال وفلاحين، مؤكدا أن إصدار القانون حاليا ليس معناه التنفيذ وإجراء الانتخابات مباشرة، لأن هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

وقال "عبد العال" للنواب: "أنا عايز أفض الاشتباك، عارف إنكم قادمين على انتخابات مجلس النواب، وعارف إن الانتخابات المحلية عاملة لكم شبح كدا، أنا مقدر ذلك تماما، المفروض عايزكم تفصلوا ما بين القانون والانتخابات، اللي في ذهنكم إن القانون النهاردة الانتخابات بكرة، هذا غير صحيح، الانتخابات أمر تقدره الدولة طبقا لاعتبارات كثيرة جدا، موجود قانون إدارة محلية قائم على فكرة، وكل من القوانين الموجودة ما لم يلغيها المشرع فهي قائمة، والدولة لو عايزة تعمل انتخابات استنادا للقانون القديم القائم حاليا هتعملها، المشكلة أنكم تسمعوا لفتاوى البعض من غير القانونين".​