هيكل ووزارة الإعلام.. 5 سنوات من الغياب

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، اليوم الأحد، على التعديل الوزاري الجديد، والذي شمل عودة وزارة الإعلام من جديد وإسنادها للنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بعد إلغائها عام 2014.

بدأ هيكل عمله الصحافي كمحرر بقسم التحقيقات بجريدة الوفد عام 1987، ثم محررًا عسكريًا بالجريدة عام 1991، ومحررًا لشئون رئاسة الجمهورية عام 1997، كما شغل منصب نائب مدير التحرير بالوفد 2001، ونائبًا لرئيس التحرير بالوفد مارس 2005.

وتولى هيكل رئاسة تحرير الوفد في يناير 2011 بالانتخاب، وحصل على عدد من الجوائز الصحفية في التغطية الخبرية والمقال الصحفي، إضافة إلى مشاركته فى تغطية العديد من الأحداث المهمة بمختلف دول العالم ومنها (المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام بالصومال - تغطية الصراع في البوسنة والهرسك - تغطية الأزمة السورية التركية عام 1998 - متابعة المشكلة القبرصية عام 2001).

أدى هيكل اليمين الدستورية وزيرًا للإعلام في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 وأدى يمين القسم أمام المشير محمد حسين طنطاوي، خلال فترة تولي المجلس العسكري للحكم، خلال الفترة من يوليو 2011 حتى ديسمبر 2011.

كان لأسامه هيكل دورًا في تهدئة الأوضاع داخل مبنى ماسبيرو من خلال مجموعة من الإجراءات أهمها وضع سقف للأجور بعد التفاوت الكبير في مرحلة ما قبل الثورة، وألغى "الورقة الصفراء" اللازمة لسفر العاملين بالإعلام الرسمي للخارج.

وكان هيكل صاحب قرار نقل وبث محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، عبر التليفزيون الرسمي للدولة، وتولى رئاسة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي منذ 2014 وأنهى مديونياتها لدى الجهات الأخرى وزاد من أرباحها.

حصل هيكل على مقعد داخل مجلس النواب في الانتخابات التي أجريت عام 2015 ضمن قائمة "في حب مصر"، وانتخب رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام وظل مترأسًا لها حتى اليوم.