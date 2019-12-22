شعراوي يستعرض جهود تطوير مسار العائلة المقدسة

كتب- محمد نصار:

عقدت وزارة التنمية المحلية، اجتماعًا لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير مسار العائلة المقدسة، بمشاركة عدد من قيادات الوزارة وحضور كل من المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، والنائب عمرو صدقي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السياحة والطيران المدني، والنائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية وممثلي المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة.

واستعرض اللقاء، أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة في تنفيذ المشروع والتي يمر بها المسار وهي (القاهرة - البحيرة - الشرقية - كفرالشيخ - المنيا - أسيوط - الغربية - شمال سيناء)، كما تم بحث الجوانب المالية والإدارية للمشروع وما تم تنفيذه على أرض الواقع بكل محافظة بهدف تذليل العقبات التي تواجه المشروع والمحافظات المختلفة.

كما شهد الاجتماع تناول رؤية المحافظات للأعمال التي ستقوم بها في خطتها لمسار العائلة المقدسة بها والتكلفة المادية المطلوبة للانتهاء من البنية الأساسية في توقيتاتها المحددة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لها طبقًا للخطة الموضوعة للتنفيذ لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار، مشيرًا إلى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالي 78 مليون جنيه، كما سيتم العمل بالتوازي في مشروعات البنية الأساسية للمحافظات المعنية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الجهود التي قامت المحافظات بتنفيذها في المسار حتى الآن حيث أنه تم الانتهاء من أعمال رصف العديد من الطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة في عدد من المحافظات وتجهيز الاستراحات وطلاء واجهات العقارات والتشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار.

وأشاد شعراوي، بحجم الأعمال التي قامت بها محافظة القاهرة بمنطقتى المعادى ومصر القديمة والتي تمثلت في وضع 164 نخلة أمام مدخل سوق الفسطاط وشارع الإمامين وأمام مسجد عمرو بن العاص و إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي وإعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص والقيام ببعض أعمال التطوير لمنطقة مصر القديمة، وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويلة إلي حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح ممر سياحى بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ، كما تم الإنتهاء من تقديم المقايسات الخاصة بالمرسى ونقاط الخدمة التي تخدم السائحين.

وخلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي قامت بها بعض المحافظات المشاركة في المشروع ، حيث قامت محافظة البحيرة برصف وتوسعة طريق الأنبا بيشوي ودير البراموس وبيت الوادى بتكلفة 24,8 مليون جنيه وزراعة 250 نخلة من أصل 1200 وجارى زراعة باقي العدد ، وتخصيص قطعة أرض لإقامة نقاط تأمين للسياح والوفود القادمة للمسار وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائري بتكلفة 17,2 مليون جنيه وتحديد ثلاثة مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث ، كما تم الموافقة علي بيع 10 أفدنة لإقامة أنشطة تجارية واستثمارية لخدمة الرحلات السياحية وتزويد الطريق بلوحات إرشادية موضح عليها أيقونة العائلة المقدسة والتي توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادى النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية ، والانتهاء من تحديد موقع بديل للموقع الحالي للخيمة البانورامية المزمع إقامتها فى محيط الأديرة بالتوافق مع الكنيسة ومحافظة البحيرة .

كما استعرضت محافظة المنيا الاعمال التى نفذتها حيث تم الإنتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالدير بمبلغ 2,5 مليون جنيه وذلك بعمل برجولات خشبية ولوحات إرشادية وشبكة كهرباء ومياه وتبليط الساحة الأمامية والخلفية للكنيسة الأثرية ورصف وإنارة مدخل الكنيسة من الطريق الصحراوي ، وتم الانتهاء من تنفيذ وطباعة كتيبات سياحية دعائية عن المقومات السياحية والأثرية بالمحافظة بهدف تنشيط السياحة وجارى إقامة نقاط للتأمين وترميم الكنيسة الأثرية تحت إشراف وزارة الآثار ، كما تم عمل دراسة الأثر البيئى لمشروع إنشاء غابات شجرية بالمنطقة

كما عرضت محافظة أسيوط لأهم الأعمال التي قامت بها ، حيث تم رصف وتهيئة طريق أسيوط - الغنايم والذى يمر على دير العذراء درنكة بتكلفة 23 مليون جنيه وتشجير الطريق الرئيسي المؤدى إلى الدير و توسعة بعض الطرق بجوار ترعة القوصية بتكلفة 55 مليون جنيه وتجديد السور الخارجى للدير وإقامة عدد 3 بوابات وتركيب 400 كشاف على طريق أسيوط- الغنايم واستبدال الأعمدة المتهالكة والانتهاء من أعمال الصرف الصحى على الطريق المؤدى للدير .

كما استعرضت أيضاً خلال الاجتماع محافظة كفر الشيخ لما قامت به خلال الفترة الماضية ، ومنها القيام ببعض الترميمات لمبنى الكنيسة بتكلفة مليون جنيه و أعمال التجميل بالشارع الرئيسي بين ميداني الجامعة والمحطة وإحلال وتجديد ميدان المحطة الرئيسي المؤدى ورصف الطرق وإنارتها وزراعة بعض الأشجار في الشوارع المؤدية للكنيسة .

ومن جانبه وجه وزير التنمية المحلية المحافظات المشاركة في المشروع بسرعة الانتهاء من الملاحظات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع للبدء الفورى فى تنفيذ الاعمال المطروحة فى خطة كل محافظة ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات المعنية لسرعة التواصل والتنسيق مع ممثلى اللجنة أولاً بأول لمتابعة حجم الأعمال المنفذة مما ييسر عمل اللجنة ويساهم فى إنجاز العمل .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أنه يتم التركيز خلال العمل بالمشروع على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التى سيمر بها المسار حيث سيتم توفير اراضي صغيرة لإقامة مشروعات يتم خلالها عرض وبيع المنتجات المحلية التي تتميز بها كل محافظة علي المترددين من المواطنين المصريين وكذا السائحين من كافة دول العالم ، لافتاً إلى أنه سيتم توفير دورات تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة الكوادر المحلية المشاركة في كافة مراحل المشروع ، وكذا التوعية بأهمية هذا المشروع للمحافظة بصورة خاصة وللدولة المصرية علي وجه العموم .

وأشاد ممثلو مجلس النواب بجهود وزارة التنمية المحلية فى متابعة تنفيذ مسار العائلة المقدسة بالمحافظات وسرعة تفاعلها فى حل كافة المشكلات والعوائق التى تواجه المسار والتنسيق التام مع باقي الوزارت والجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها المحافظات لانجاز المشروع فى أسرع وقت وبصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وبأهمية المشروع الذى يساهم في تنشيط السياحة الدينية لمصر .