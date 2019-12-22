مصطفى بكري: أسامة هيكل يؤدي اليمين وزيرا للإعلام

كتب - محمود مصطفى:

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بامجلس النواب، هو المشرح الأول لتولي منصب وزير الإعلام، في التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف بكري في تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، أن أسامه هيكل تم استدعاؤه لأداء اليمين الدستورية ظهر اليوم.

يذكر أن مجلس النواب يعاود جلساته العامة بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس".

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