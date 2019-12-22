أمطار رعدية.. الأرصاد تعلن موعد وتفاصيل أول موجة من عدم الاستقرار في الشتاء

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوار الجوية على أغلب الأنحاء تستمر حتى يوم الجملة المقبل.

وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم الأحد، أن الظواهر الجوية التي من المتوقع حدوثها يوم الثلاثاء سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية وتكون من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والوجة البحري وحتى شمال الصعيد.

وتابع: كما نشهد تراجع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بمعدل درجتين على الأقل لتشجل على القاهرة 19، والسواحل الشمالية 18 درجة، شمال سيناء 21 درجة، وجنوب سيناء 22 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الجو سيكون أكثر برودة خلال فترات الليل ويصل الفارق بين درجات الحرارة الكبرى والصغري 10 درجات، كما تصل البرودة لحد الصقيع على وسط سيناء.

وأشار إلى أن هذه الموجة من عدم الأستقرار في الأحوال الجوية هي الأولى من نوعها التي يشهدها فصل الشتاء، بعد أن بدء رسميا ليلة أمس.​