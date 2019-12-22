قبل عرض التعديل الوزاري.. حالة ترقب داخل البرلمان

كتب- أحمد علي:

وسط التوقعات بعرض التعديل الوزارى، على جلسة البرلمان اليوم الأحد، سيطرت حالة من الترقب داخل أروقة مجلس النواب.

وكشفت مصادر، عن ملامح التعديل الوزاري، وأوضحت أن المستشار عمر مروان، وزيرا للعدل، على أن يخلفه في وزارة شئون مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد.

وكشفت المصادر، أن السيد القصير، وزيرا للزراعة، خلفا للدكتور عز الدين أبوستيت، ونيفين جامع، وزيرا للصناعة، خلفا لعمرو نصر، فيما تتولى رانيا المشاط، حقيبة الاستثمار وقطاع الأعمال، خلفا لسحر نصر، وهاني توفيق.

ويتولى الدكتور خالد العناني، حقيبتي الآثار والسياحة، بينما تتولى الدكتور هالة السعيد، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى حقيبة التخطيط والتعاون الدولي.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.​