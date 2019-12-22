حدث ليلا: إغلاق طريق الجيش بسبب الشبورة.. وحركة فتح ترفض الشروط الجديدة لتمويل "مشاريع القدس"

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

إغلاق طريق الجيش من بني سويف حتى المنيا بسبب الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق الجيش من بوابات بني سويف حتي بوابات المنيا.

اتحاد الكرة يهنئ صلاح بجائزة أفضل لاعب في بطولة العالم للأندية

هنأ اتحاد الكرة المصري محمد صلاح بعد الفوز بلقب أفضل لاعب في كأس العالم للاندية.

أمريكا وبريطانيا تبحثان الاتفاق التجاري بعد البريكست

بحث مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع نظيره البريطاني دومينيك راب الخطط الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة قوية بين الولايات المتحدة وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوربي في إطار ما يعرف بـ "البريكست".

الجيش الليبي يتهم قطر وتركيا باستخدام السفن التجارية لدعم ميليشيات طرابلس

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب أن قطر وتركيا تستخدمان السفن التجارية لأغراض عسكرية لدعم الميليشيات في طرابلس.

حركة "فتح": نرفض شروط الاتحاد الأوروبي لتمويل المشاريع في القدس

رفض المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية شروط الاتحاد الأوروبي التي يريد فرضها لتمويل المشاريع في القدس، داعيا مؤسسات الشعب الفلسطيني الوطنية بعدم التعامل معه.

دراسة طبية: تعاطى الحشيش يضعف وظائف القلب

أفادت دراسة طبية جديدة بأن تعاطى الحشيش يعمل على تغيير بنية القلب، حيث يؤدي إلى تضخم البطين الأيسر، وهو غرفة الضخ الرئيسية للقلب .