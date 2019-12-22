اليوم .. انطلاق دورة تنمية المهارات الإعلامية لواعظات الأوقاف

تنطلق اليوم الأحد، الدورة الأولى لتنمية المهارات الإعلامية للواعظات بكلية الإعلام جامعة القاهرة لمدة خمسة أيام متتالية، من الأحد حتى الخميس 26 ديسمبر الجاري.

تبدأ الدورة بعقد ندوة مفتوحة بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حول دور المرأة في العمل العام وخدمة المجتمع.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة الدائم والمستمر لرفع كفاءة ومهارات جميع العاملين بها من الأئمة والواعظات ولا سيما في مجال المهارات الإعلامية، وفنون التواصل المجتمعي، وفي ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والتعليم العالي ممثلا في جامعة القاهرة وكلية الإعلام بها.

وستكون هذه الدورة بإشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ومشاركة الدكتورة فاتن رشاد المدرس بقسم العلاقات العامة، والدكتور محمد عبده الإعلامي بالتلفزيون المصري، والدكتورة بسنت مراد فهمي القائم بعمل مدير المركز.