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اليوم .. "صحة البرلمان" تناقش عدم تجديد الإجازات للكادر الطبي

05:45 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
اليوم .. "صحة البرلمان" تناقش عدم تجديد الإجازات للكادر الطبي

مجلس النواب

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد العماري، لمناقشة طلبي إحاطة.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن معاناة الكادر الطبي من قرار عدم تجديد الإجازات لهم حتى إتمام سنتين التكليف.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى مرشد، بشأن أجهزة طبية ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة تقدر بمليارات الجنيهات، وتم تحويلها إلى مهملات بسبب خلافات جمركية ما يضيع على وزارة الصحة والسكان وعلى مصر مبالغ طائلة.

مجلس النواب لجنة الشئون الصحية طلبات إحاطة محمد العماري
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