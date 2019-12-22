اليوم.. "عربية البرلمان" تناقش 8 طلبات إحاطة

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الأحد، برئاسة النائب أحمد رسلان، لمناقشة 8 طلبات إحاطة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب سحر صدقي، بشأن دور الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في مصر خاصة تمويل المشروعات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب سحر صدقي، بشأن دور المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا بالنسبة لدعم عملية التنمية في مصر، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن العوائق التي تعترض التجارة بين الدول العربية خاصة فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية والسوق العربية المشتركة، والخطوات التي يمكن اتخاذها لتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم وتفعيل العلاقات الاقتصادية العربية خاصة في مجال التشريعات والقوانين الاقتصادية، وكذلك البنية الأساسية التي تدفع نحو تحقيق ذلك.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد إمبابي، بشأن الإجراءات الضرورية التي يتعين اتخاذها لتنويع الهياكل الاقتصادية العربية بما يعطي دفعة قوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود على المستوى الوطني والعربي بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وكيفية جذب الاستثمارات الأجنبية والتخفيف من وطأة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب على المستويين المحلي والعربي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رزق جالي نصر الله، بشأن المعوقات التمويلية التي تواجه عملية التنمية في مصر، ولماذا لا يتم خطط تنمية عربية مشتركة تساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رحيم، بشأن كيفية تطوير النقل المستدام عربيًا حيث إنه من المعروف أنه أحد أربكان أجندة التنمية المستدامة وهل يمكن إيجاد شبكة نقل فعالة ومتاحة بين الدول العربية بتكلفة ميسورة تراعي ظروف كل دولة.