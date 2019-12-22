اليوم.. 4 اجتماعات لـ"تعليم البرلمان"
كتب – مصراوي:
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور سامي هاشم.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعيها الأول والثاني: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.
فيما تناقش خلال اجتماعيها الثالث والرابع، - مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.
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