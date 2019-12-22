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اليوم .. محافظ القاهرة يفتتح معرض الأنشطة الفنية بمدرسة "تحيا مصر"

05:01 ص الأحد 22 ديسمبر 2019
اليوم .. محافظ القاهرة يفتتح معرض الأنشطة الفنية بمدرسة "تحيا مصر"

اللواء خالد عبد العال

كتب – مصراوي:

يفتتح اللواء خالد عبد العال،محافظ القاهرة، اليوم الأحد، المعرض الرسمي الخاص بالأنشطة الفنية لعرض التصميمات الفائزة بجميع المدارس الفنية على مستوي القاهرة وذلك بمدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات.

ويكرم محافظ القاهرة شباب الأسمرات الفائزين على مستوى محافظة القاهرة في رياضة الكونغوفو.

مدرسة تحيا مصر خالد عبد العال الأنشطة الفنية
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