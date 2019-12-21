الزند وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور (صور)

كتب - أسامة علي:

تصوير - هاني رجب:

حرص عدد من الوزراء والنواب والشخصيات العامة، على حضور عزاء شقيقة مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، بمسجد الحامدية الشاذلية مساء السبت.

وجاء على رأس الحضور: المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، والمحامي شوقي السيد، الفقيه الدستوري، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، والإعلامي خالد صلاح، والإعلامي سيف زاهر.

وتوفيت مساء الثلاثاء الماضي، شقيقة مرتضى منصور، وأقيمت الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.