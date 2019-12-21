وزير الري يؤكد أهمية "الوقت" في مفاوضات سد النهضة

الخرطوم - أ ش أ:

اختتمت اجتماعات اليوم الأول من مفاوضات سد النهضة، بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت.

حضر الاجتماع وزراء الموارد المائية والري للدول الثلاث: المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، والسوداني ياسر عباس، والأثيوبي سيلشي بيكيلي، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.

ومن المقرر أن تُستأنف الاجتماعات غدًا الأحد؛ لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطي أهمية عنصر الوقت في مفاوضات سد النهضة، معربا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات.

تأتي الاجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الماضي برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، والاتفاق على عقد أربعة اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

وعقد الاجتماع الأول في أثيوبيا يومي 15 و16 نوفمبر الماضي والاجتماع الثاني بالقاهرة يومي 2 و3 ديسمبر الجاري بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر الجاري في واشنطن، بحضور وزراء الخارجية، والموارد المائية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكي وبحضور رئيس البنك الدولي.

وتضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكي مع وزراء الخارجية، والري في كل من مصر والسودان وأثيوبيا أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير المقبل في إطار السعي لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار رغبة الجانب المصري في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي وأيضا في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود وهي آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.