"القوى العاملة" تسلم 19 متدربًا شهادة تخرج في مجال البترول ببورسعيد

القاهرة- (أ ش أ):

سلّم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم السبت، 19 متدربًا شهادة تخرج في الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية القوى العاملة ببورسعيد في مجال البترول، إضافة إلى 56 عقد عمل لذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال سعفان، في مؤتمر صحفي بالقاعة الكبرى للمركز الثقافي بمدينة بورسعيد عقب إطلاق مبادرة (مصر أمانة بين إيديك) لتدريب وتأهيل الشباب، إنه وفقًا للبروتوكول يتم تدريب خريجي المدارس الثانوية الصناعية والمعهد الصناعي "شعبة كهرباء، وميكانيكا قوى، وآلات دقيقة، وغاز، لمدة أسبوعين، لتأهيلهم لسوق العمل البورسعيدي.

وأضاف أن المتدرب يمنح مكافأة مالية قدرها 50 جنيهًا عن كل يوم تدريب يتم صرفها من خلال الشركة الفرعونية للبترول، في نهاية مدة التدريب، ولا تصرف عن أيام تغيب المتدرب عن التدريب.

وتنقل الشركة المتدربين في أثناء تدريبيهم بالشركة، ويتم منح المتدربين في نهاية الدورة شهادة معتمدة من الشركة ومديرية القوى العاملة.

كما سلّم الوزير والمحافظ 56 عقد عمل لذوي الإعاقة، في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وأكد سعفان أن متحدي الإعاقة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وقال الوزير: "الدولة تضع أبناءها من متحدي الإعاقة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزًا كبيرًا للوزارة فأطلقت مبادرة مصر بكم أجمل لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة".​