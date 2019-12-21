سامح عاشور: 600 مليون جنيه فائض صندوق نقابة المحامين

كتب- مصطفى علي:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه فخور بأداء مجلس النقابة، خاصة في ملفات العلاج، والمعاش، وتنقية الجداول، والتعليم المفتوح، وتعديل قانون المحاماة، والقيمة المضافة.

وأضاف عاشور، خلال مشاركته بمعهد محاماة كفرالشيخ، اليوم السبت، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، ومجلس فرعية كفرالشيخ، أن النقابة مرت بعثرات مالية في عام2011، وعجزت عن سداد المستحقات المالية لعدة جهات، لتخرج من تلك الأزمة حاليًا، ويصل الفائض المالي لديها إلى ما يزيد عن 600 مليون جنيه.

وأضاف: "هذا الفائض تحقق رغم الإنفاق المالي على مقرات الفرعيات، ومبنى النقابة العامة الجديد، ومعاش الدفعة الواحدة المقدم لحالتي العجز الكلي والوفاة، وزيادة المعاشات التي أقرتها الجمعية العمومية المنعقدة في 25 نوفمبر الماضي، وما تقدمه النقابة بنظام العلاج لأعضائها".

وأعرب نقيب المحامين، عن اعتزازه بما تقدمه النقابة في ملفي العلاج والمعاش، متابعًا: "هذه ليست كل أمالنا، ونستهدف للتطوير وتحقيق زيادات إضافية مقبلة مع استمرار ضبط الجداول، وترشيد الانفاق، وتعظيم الموارد".

وصرح "عاشور"، أن مجلس النقابة رفع المعاشات وفقًا لتقرير خبيرين اكتواريين معتدمين على موارد النقابة المتاحة، متابعًا: "لا نقدم مبالغ دعائية تسعد المحامين اليوم، ثم تفجعهم بعد سنوات".

وأوضح نقيب المحامين، أن زيادة موارد النقابة جاء نتيجة لتفعيل نظام دمغة المحاماة الجديد، الذي جعلها أكثر انضباطًا، وتسديد أتعاب المحاماة مقدمًا عند قيد الدعوى، وفقًا لتعديلات قانون المحاماة، التي تورد يوميًا في حسابات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من المحاكم. ​