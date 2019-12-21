الزراعة" تعلن السيطرة على إنفلونزا الطيور

كتب- أحمد مسعد:

تلقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، يفيد بنجاح الوزارة في التحكم والسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك النجاح تم من خلال تحصين 9.6 مليون طائر بالحضانات تربية الطيور، وتحصين 2.7 مليون طائر بالتربية المنزلية حول البؤرة في دائرة نصف قطرها 9 كم، وتحصين 7.4 مليون طائر للتربية المنزلية حال عدم وجود بؤر.