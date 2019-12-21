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وزير الري عن مفاوضات سد النهضة: مصر تبدي مرونة.. ونحن في منتصف الطريق

03:12 م السبت 21 ديسمبر 2019
وزير الري عن مفاوضات سد النهضة: مصر تبدي مرونة.. ونحن في منتصف الطريق

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

الخرطوم- (أ ش أ):

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أهمية الوقت، في مفاوضات سد النهضة، معربًا عن أمله في حدوث تقدم في المفاوضات.

وقال عبدالعاطي، في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت اليوم السبت في الخرطوم بمشاركة وزيري الري السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سيلشي بيكيلي، وحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، إن "الوقت ثمين، وأعتقد أننا يجب أن نواصل مباشرة مناقشاتنا الفنية، وآمل أن نحقق تقدمًا".

وأعرب وزير الري عن شكره لوزير الموارد المائية والري السوداني، عن الترحيب وحسن استقبال الوفد المصري كما أعرب عن سروره أيضًا بأن يلتقي وزير الري الإثيوبي، والوفد المرافق له، وممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأمله أن يساعد حضورهم ومشاركاتهم في الاجتماع على إحراز تقدم في المفاوضات.

وأضاف: "نحن بالفعل في منتصف الطريق لعملية التفاوض التي بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد في واشنطن في 6 نوفمبر الماضي"، لافتًا إلى عقد اجتماعين في أديس أبابا والقاهرة، تم خلالهما تبادل وجهات النظر في القواعد التي تحكم ملء وتشغيل السد، وتحديد العديد من نقاط الاختلاف، ومجالات التقارب.

وعبر وزير الموارد المائية والري عن أمله في تحقيق انفراجة وتقدم في مفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر أبدت مرونة في التفاوض.

وقال: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء بحيرة السد، والإجراءات اللاحقة"، مضيفًا: "ننتظر من إخوتنا السماع لوجهات نظرنا بشأن قواعد ملء السد، وهذه القواعد يجب أن تكون شاملة، ونحن مستعدون للتفاوض بشكل صادق".​

هذا المحتوى من

Asha
محمد عبدالعاطي سد النهضة مفاوضات سد النهضة ياسر عباس سيلشي بيكيلي وزارة الخزانة الأمريكية البنك الدولي

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