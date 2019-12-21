التموين تحدد موعد تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة السلعية

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين التجارة الداخلية، إنها تدرس إنشاء بورصة سلعية كبيرة في مصر، كأحد أهم أدوات الحكومة للسيطرة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضح تقرير صادر عن الوزارة اليوم السبت، أن الإسراع في إطلاق البورصات السلعية في مصر، سيساهم في السيطرة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، ويقلل حلقات التداول البيعية للسلع والقضاء على الأسواق العشوائية، ورفع كفاءة السوق الداخلية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن في أسعار السلع الأساسية، وضمان توافرها في جميع الأسواق المصرية.

وأوضح التقرير أن إنشاء تلك البورصة سيساهم في تحقيق الشفافية في التسعير، والإعلان عن أسعار عادلة والتخلص من الممارسات الاحتكارية، وتحقيق استقرار الاقتصاد، وتخفيف مخاطر الأزمات المالية، وتقليل حلقات تداول السلع، ما يسهم في تخفيض أسعارها في السوق المحلية.

وأشار التقرير، إلى أنه سيتم الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة السلعية أوائل العام المقبل 2020، بمساهمة كافة الأطراف المعنية بالتأسيس.