​برلماني: عودة السياحة البريطانية رسالة طمأنينة للعالم

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إن عودة السياحة البريطانية لمصر انعكاس لتحسن الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ورسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان في إطار نجاح جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في استقرار أمنها.

وأضاف "المسعود" في بيان اليوم السبت، أن مصر حصلت على جائزة "الريادة الدولية في السياحة" لهذا العام من المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC، تقديرًا لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصرى، بالإضافة لإشادة الجهات الدولية المتخصصة التي زارت المطارات المصرية بالإجراءات الأمنية بجميع المطارات المصرية التي تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية.

وأشاد النائب، بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة الإرهاب ونجاح القوات المسلحة والشرطة في توفير الأمن والأمان، والذي ساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والنهضة والاستثمار وعودة السياحة إلى جانب نقل الصورة الإيجابية عن مصر من خلال الشباب الذين يشاركون في منتديات شباب العالم بشرم الشيخ.