"التموين": ميكنة 880 مجمعا استهلاكيا بتكلفة 520 مليون جنيه

كتب- محمد سامي:

كشف تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أنه جاري العمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة).

وأضاف التقرير، أن التنفيذ سيتم لـ880 مجمعًا استهلاكيًا و515 مخزنًا بإجمالي 1396 موقعًا، بتكلفة قدرها 521 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منه في أبريل 2020. ​