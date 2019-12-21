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"التموين": ميكنة 880 مجمعا استهلاكيا بتكلفة 520 مليون جنيه

02:46 م السبت 21 ديسمبر 2019
"التموين": ميكنة 880 مجمعا استهلاكيا بتكلفة 520 مليون جنيه

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

كشف تقرير صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أنه جاري العمل على تنفيذ مشروع ميكنة قواعد بيانات الشركات القابضة للصناعات الغذائية وشركات السلع (النيل للمجمعات – الأهرام للمجمعات – المصرية لتجارة الجملة – العامة لتجارة الجملة).

وأضاف التقرير، أن التنفيذ سيتم لـ880 مجمعًا استهلاكيًا و515 مخزنًا بإجمالي 1396 موقعًا، بتكلفة قدرها 521 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منه في أبريل 2020. ​

وزارة التموين مجمعات استهلاكية القابضة للصناعات الغذائية النيل للمجمعات الأهرام للمجمعات المصرية لتجارة الجملة

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