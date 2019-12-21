شيخ الأزهر يتفقد المستشفى التخصصي.. ويشيد بنجاح عملية لاستصال ورم بالفك

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم السبت، مستشفى الأزهر التخصصي، لمتابعة آخر التطورات التي تشهدها، والاطمئنان على تطبيق أفضل سبل الرعاية الصحية للمرضى المترددين عليها، ضمن متابعته الدائمة والمستمرة لكافة المؤسسات التابعة للأزهر.

وحرص الإمام الأكبر على الاطمئنان على حالة طالبة كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، بعد نجاح جراحة استئصال ورم بالفك أجراها أطباء بوحدة جراحات الرأس والرقبة بالمستشفى، والتي تم استحداثها لتكون من أولى الوحدات على هذا النسق في مصر، وتضم نخبة من الأساتذة المتخصصين في جراحات الفم والوجه والفكين والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأورام والآشعة التشخيصية، وأشاد باستحداث الوحدة ونحاح الجراحة للطالبة متمنيا لها الشفاء العاجل.

وتفقد الإمام الأكبر، أقسام المستشفى المختلفة، والتي تضم في مرحلتها الأولى 121 سريرًا و5 غرف عمليات و48 عيادة تخصصية و28 سرير رعاية، بجانب مراكز الآشعة والمعامل والغسيل الكلوي والقلب، وتستهدف في المرحلة الثانية إضافة 450 سريرًا و21 حجرة عمليات و120 سرير رعاية، ومن المتوقع افتتاحها في مارس من العام المقبل 2020م.

وأشاد الإمام الأكبر بما لمسه من تطور في المستشفى على أرض الواقع، مشددًا على دور قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر والتزامه بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمرضى وأسرهم، ومواصلة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ومشاركته الإيجابية والفعَّالة في دعم المنظومة الصحية للدولة.​