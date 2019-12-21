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انطلاق مؤتمر "علماء مصر في أمريكا" بالتعاون مع الإنتاج الحربي.. الثلاثاء

01:03 م السبت 21 ديسمبر 2019
انطلاق مؤتمر "علماء مصر في أمريكا" بالتعاون مع الإنتاج الحربي.. الثلاثاء

مؤتمر علماء مصر

كتب- محمد سامي:

تعقد وزارة الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء المقبل، المؤتمر 46 لرابطة جمعية العلماء المصريين في أمريكا وكندا، بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن المؤتمر يقام لمدة يومين في الفترة من 24 حتى 26 ديسمبر الجاري، بمشاركة العديد من علماء مصر في الخارج، وبحضور الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.​

مؤتمر علماء مصر أمريكا وزارة الإنتاج الحربي جمعية العلماء المصريين الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا

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