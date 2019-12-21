"لسانٌ عربىٌّ مبين" في متحف النسيج الاثنين

كتب- محمد عاطف:

ينظم متحف النسيج المصري في شارع المعز لدين الله الفاطمي، ندوة بعنوان "لسانٌ عربىٌّ مبين"، في تمام الساعة الحادية عشر من صباح بعد غدٍ الاثنين، الموافق 23 ديسمبر 2019، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج، إن الندوة تضم سلسة من المحاضرات يلقيها نخبة من الأكاديميين والمتخصصين والفنانين المهتمين باللغة العربية والخط العربي، عن الخطوط المستخدمة في المصاحف والتحف المنقولة مثل النسيج وغيره، والمباني الأثرية الثابتة، كما تتناول فن الخط العربي كاتجاه فني معاصر.

وأضاف أبواليزيد أنه على هامش الندوة ينظم المتحف جولات خاصة للزوار، تعرفهم مراحل تطور فن الخط العربي على النسيج، بالإضافة إلى ورشة عمل فنية تعليمية للأطفال عن مهارات الخط العربي وجمالياته المختلفة.​