برلماني: تثبيت العمالة المؤقتة يرفع مستوى الأداء الاقتصادي

كتب- أحمد علي:

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن هناك آلاف من الموظفين والعاملين بالدولة، عقودهم على الصناديق الخاصة، وهو ما يعني عدم إدراجهم ضمن الموازنة العامة مثل باقي الموظفين وحرمانهم من بعض الامتيازات خاصة التي تتعلق بالرواتب ودورية صرفها.

وأشار "بركات"، في بيان اليوم السبت، إلى تزايد المطالبات في الفترة الأخيرة بتثبيت العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري للدولة، خاصة في ظل إعلان بعض الجهات والوزارات عن حاجتها لموظفين، مؤكدًا أن الاستجابة لهذه المطالبات يساعد في الاستقرار والرضاء الوظيفي للعاملين والموظفين بجميع أجهزة الدولة حتى يستطيعوا تأدية واجباتهم الوظيفية على أعلى مستوى.

وأكد النائب ضرورة وجود أعداد دقيقة حول حجم العمالة المؤقتة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حصر لدى الدولة بشأن أعداد تلك العمال لأن أغلب الجهات الإدارية في الفترة السابقة قبل عام 2012 كانت لا تتعاقد أو تتعين على الموازنة الخاصة ولم تعط الجهاز أي بيانات عنهم بها كما كانت تقوم بالتعاقد عن طريق تلك الصناديق الخاصة بكل جهة.