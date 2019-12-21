"المرشدين السياحيين" : عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ مؤشر للسياحة في مصر

كتب - مصطفى علي

قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ أمس الأول الخميس أمر إيجابي ومفرح للغاية، فعودة هذه الرحلات بعد توقف دام ٤ سنوات يؤكد بشكل قاطع أن مصر بلد الأمن والأمان، ويؤكد ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة الأمن مجددا لمصر وكذلك عودة السياحة بشكل جيد، وأيضا يؤكد أن لدينا نجاح للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، وأن هناك شعب لديه إرادة حقيقية لاستعادة السياحة بهذا الشكل.

وأضاف النحلة لمصراوي، أن عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ يؤكد نجاح المنظومة ككل، فاليوم كل الجنسيات أصبحت موجودة في مصر، ولدينا موسم سياحي واعد جدا خاص بالكريسماس والسنة الجديدة، فاليوم المعدلات عادت لطبيعتها قبل ٢٠١٠، وهذا لم يكن ليتم لولا مجهودات كافة الجهات المعنية بدء من الرئاسة مرورا بمجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والسياحة.

وتابع النحلة، أن السياحة البريطانية تعتبر مؤشر للسياحة في مصر بشكل عام، وعودتها يفتح المجال أمام عودة السياحة الأوروبية لمعدلاتها الطبيعية في السابق، فالطيران الألماني لم ينقطع، ولكن الطيران الإيطالي والفرنسي والإسباني انقطع لفترة تحديدا عن شرم الشيخ، وعودة الطيران البريطاني يفتح المجال بانتظام الطيران الشارتر لهذه المدينة السياحية الهامة، كما أن شرم الشيخ كان عليها تركيز خاص بالإجراءات الأمنية، ولكن هذه الخطوة ستعيد المدينة لسابق عهدها وتفتح المجال أمام عودة الاشغالات للفنادق كما كانت، وبذلك نضمن دخلا قوميا هاما.