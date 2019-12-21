صقيع وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى 23 ديسمبر

وزير الآثار يتفقد المعبد اليهودي وعددًا من متاحف الإسكندرية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، أيام "السبت، الأحد، الاثنين".

جاءت الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاثة كالآتي:

طقس السبت

قالت الهيئة، في بيان لها، إن طقس السبت مائل للدفء على شمال البلاد، معتدل على وجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، وتصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كثيفة أحيانًا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 21 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 21 12

الوجه البحري والقاهرة 21 10

جنوب سيناء والغردقة 24 14

شمال الصعيد 21 6

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 25 12

طقس الأحد

طقس مائل للدفء على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلاً وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 22 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 22 12

الوجه البحري والقاهرة 21 12

جنوب سيناء والغردقة 20 11

شمال الصعيد 20 06

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12

طقس الاثنين

يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلاً، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا والرياح معتدلة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 21 14

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 22 13

الوجه البحري والقاهرة 20 10

جنوب سيناء والغردقة 24 14

شمال الصعيد 21 07

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 24 12