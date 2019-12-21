"زيادة مدروسة".. توقعات بارتفاع أسعار البنزين الشهر المقبل

كتب - محمود علي:

قال جمال القليوبي استاذ البترول والطاقة، إن أسعار برميل النفط شهدت ارتفاعات بقيمة 4.6 دولارت في مدة تتراوح بين 8 إلى 9 أيام، بما سيكون له تأثير على أسعار البنزين في مصر.

وأكد أن منظمة أوبك أقرت تخفيضات انتاج النفط ستؤثر على سعر النفط عاليما، لتتراوح بين 68 إلى 70 دولار برميل بعد بدأ تطبيقها.

وتوصلت منظمة "أوبك" مع الدول من خارجها على رئسهم روسيا ، إلى اتفاق بخفض الأنتاج فيما بينهم بواقع 500 ألف برميل يوميا بداية من يناير 2020 ؛ ليضاف إلى اتفاق خفض الإنتاج الموقع بداية من 2019 السابق بواقع 1.2 مليون برميل يوميا؛ ليصل بذلك إجمالي الخفض في إنتاج النفط العالمي إلى 1.7 مليون برميل يوميا.

وكشف"القليوبي" عن أن تأثير هذا الأنخفاض على تحرك أسعار الطاقة في مصر، قائلًا"إن اي زيادة في الأسعار العالمية ستكون زيادة طفيفة ومدروسة بالنسبة توقعات وزارة المالية في موازنة العام المالى الحالى لتحركات السعر العالمي".

وتجري الحكومة المصرية مراجعة لأسعار الوقود كل ثلاثة أشهر وفقا لأسعار النفط العالمية.