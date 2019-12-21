سداد 675 جنيهًا.. 7 إجراءات يجب إتباعها حال سرقة "التابلت"

كتب– أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات المطلوبة لطلاب الصف الثاني الثانوي، عند تعرض أجهزة التابلت للسرقة أو الفقد أو الحريق.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير المقبل، إلكترونيًا.

وينشر "مصراوي" الإجراءات المطلوبة في حالة فقد أو سرقة التابلت:

1- صورة طبق الأصل من محضر الشرطة.

2- صورة طبق الأصل من إقرار استلام التابلت.

3- صورة طبق الأصل من إيصال سداد التأمين.

4- تقديم إثبات قيد للطالب حديث.

5- صورة من شهادة ميلاد الطالب أو بطاقته.

6- صورة بطاقة ولي الأمر.

7- سداد رسوم قدرها 675 جنيهًا بخزينة الوزارة.

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